Кремль уничтожает своих? В России начали репрессии против националистов, - ЦПД

По его словам, зачищать радикально настроенных националистов начал аппаратчик Путина (ред.- российский диктатор Владимир Путин) Сергей Кириенко.

Коваленко пояснил, что Кириенко отвечает за информационные операции против Украины и пытается взять под полный контроль региональную вертикаль власти.

"Он готовит атаку на движение "русская община" - одну из немногих ультраправых структур, которая поддерживала войну. Это не единичный инцидент", - сообщил глава ЦПД.

Параллельно Верховный суд РФ принял решение о ликвидации партии Сергея Бабурина, которая долгое время выполняла роль "правого крыла" имперской идеологии.

Коваленко отметил, что даже лояльность больше не спасает - Кремль требует полного подчинения. Любая самодеятельность, даже в рамках так называемого "русского мира", расценивается как угроза.

"Показательно, что атакуют именно сейчас: режим готовится к турбулентности. После провальной СВО, "патриоты России" могут вернуться с фронта с новыми амбициями - и это уже прямая угроза вертикали власти", - пояснил глава ЦПД.

По его словам, ситуация свидетельствует о страхе Кремля потерять контроль даже над радикальными сторонниками, поэтому "Кремль съедает своих".