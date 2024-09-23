Кремль меняет характер бряцания "ядерной саблей" перед странами Запада, - ISW

В отчете сослались на статью в издании The Washington Post. В ней отмечается, что российский диктатор Владимир Путин начал осознавать потерю западными чиновниками эффективности ядерных угроз. В связи с этим, диктатор, вероятно, разрабатывает неопределенный, более нюансированный и ограниченный информационный ответ на будущее согласие Запада на удары ВСУ дальнобойным оружием по объектам на территории России.

По словам приведенного в публикации неназванного российского чиновника, в Москве осознали, что ядерные угрозы "никого не пугают". А российский академик, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, отметил, что партнеры России на "Глобальном Юге" крайне недовольны ядерными угрозами.

В отчете отмечается, что Институт изучения войны не может самостоятельно проверить правдивость источников Washington Post. Но эти сообщения согласуются с различными оценками ISW о том, как Кремль использует "ядерное бряцание саблей" для сдерживания Запада, и что такие месседжи не свидетельствуют о готовности России применить ядерное оружие.

"Тонко завуалированные угрозы Кремля о ядерной конфронтации направлены на срыв и отсрочку принятия ключевых решений в политических дискуссиях на Западе касательно дальнейшей военной помощи Украине. ISW продолжает считать, что Россия очень маловероятно применит ядерное оружие в Украине либо где-либо еще", - говорится в отчете.