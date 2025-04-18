Кремль заявил о конце энергетического перемирия: как отреагировали у Зеленского

Россия готовит новые удары на Пасху

Заметим, вчера, 17 апреля, президент сообщил, что перед или после Пасхи Украина может снова столкнуться с вражескими атаками на энергетическую инфраструктуру.

По словам Зеленского, разведка предупреждает, что Россия готовит новые удары.

Подробнее о том, что говорил украинский президент, можно узнать в материале РБК-Украина.

Энергетическое "перемирие"

Напомним, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта.

Однако уже вскоре после этого Россия нарушила все договоренности, нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.

К примеру, только вчера, российские войска в очередной раз повредили энергообъект ДТЭК. На этот раз удар был осуществлен в Днепропетровской области 17.

Зато, несмотря на то, что Россия не прекращала бить по энергетике, оккупанты придумывали фейковые удары и по своим объектам.

РБК-Украина писало, что по данным Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров отправлял в США вымышленные отчеты о якобы ударах по их энергетике.

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