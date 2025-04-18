Кремль заявил о конце энергетического перемирия: как отреагировали у Зеленского

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об "отмене моратория на удары по энергетике". Однако Украина не воспринимает его слова, как весомые сигналы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина журналистам.
Ранее Песков заявил, что "мораторий на удары по энергетике отменен". На что Литвин пояснил, что заявления спикера Путина не является чем-то весомым.
"Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого-то значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления", - пояснил он.
В то же время советник президента Украины отметил, что вчера Владимир Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики в преддверии Пасхи или после нее.
Заметим, вчера, 17 апреля, президент сообщил, что перед или после Пасхи Украина может снова столкнуться с вражескими атаками на энергетическую инфраструктуру.
По словам Зеленского, разведка предупреждает, что Россия готовит новые удары.
Подробнее о том, что говорил украинский президент, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в этом году при посредничестве США Украина и Россия договорились прекратить удары по энергетической и портовой инфраструктуре. Так называемое "перемирие" вступило в силу 25 марта.
Однако уже вскоре после этого Россия нарушила все договоренности, нанеся удары по украинским объектам энергосистемы.
К примеру, только вчера, российские войска в очередной раз повредили энергообъект ДТЭК. На этот раз удар был осуществлен в Днепропетровской области 17.
Зато, несмотря на то, что Россия не прекращала бить по энергетике, оккупанты придумывали фейковые удары и по своим объектам.
РБК-Украина писало, что по данным Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров отправлял в США вымышленные отчеты о якобы ударах по их энергетике.
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