Кремль запускает "цифровой рубль" для тотального контроля россиян, - ГУР

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Центральный банк России готовит запуск "цифрового рубля" - электронной версии национальной валюты, которая с 2026 года начнет использоваться для выплат зарплат бюджетникам.

Цифровой рубль создает новый уровень контроля Кремля над финансами граждан: власти смогут отслеживать каждую транзакцию, ограничивать расходы по месту жительства или категориям товаров.

ГУР МО сообщает, что Кремль получит возможность без судебного решения блокировать счета, автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.

Социальные выплаты будут привязаны к конкретным группам товаров и услуг, определенных властями, что создает риск введения системы "поведенческой лояльности", когда доступ к деньгам будет зависеть от политической "надежности" граждан.

По оценке разведки, "цифровой рубль" - это еще один инструмент режима диктатора Владимира Путина для усиления тотального контроля на фоне санкций и высоких военных расходов в войне против Украины.