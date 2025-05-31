Кремль запускает "цифровой рубль" для тотального контроля россиян, - ГУР

Кремль готовится ввести "цифровой рубль" для полного контроля над гражданами. С помощью новой валюты российские власти смогут ограничивать расходы и блокировать счета без суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Центральный банк России готовит запуск "цифрового рубля" - электронной версии национальной валюты, которая с 2026 года начнет использоваться для выплат зарплат бюджетникам.
Цифровой рубль создает новый уровень контроля Кремля над финансами граждан: власти смогут отслеживать каждую транзакцию, ограничивать расходы по месту жительства или категориям товаров.
ГУР МО сообщает, что Кремль получит возможность без судебного решения блокировать счета, автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.
Социальные выплаты будут привязаны к конкретным группам товаров и услуг, определенных властями, что создает риск введения системы "поведенческой лояльности", когда доступ к деньгам будет зависеть от политической "надежности" граждан.
По оценке разведки, "цифровой рубль" - это еще один инструмент режима диктатора Владимира Путина для усиления тотального контроля на фоне санкций и высоких военных расходов в войне против Украины.
Напомним, недавно мы писали, что в России существуют три главных страха, которые Кремль считает самыми большими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия подходит прагматично к своим планам.
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