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Кремль заказал конвейер позитивных новостей о Путине, он уже заработал, - СМИ

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские госкорпорации получили от администрации президента РФ заказ подготовить позитивную повестку из новостей и мероприятий, участие в которых должен принимать Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Разнарядка на "информационный обмен", то есть сбор малейших значимых позитивных информационных поводов поступила руководителям компаний из энергетической, транспортной и коммуникационной сфер, а также главам российских регионов.

"Инкубатор хороших новостей" - это технология, которая обычно используется во время выборов, и она уже работает: в публичном графике Путина наряду с заседаниями Совбеза и международными звонками появились такие мероприятия, как торжественное открытие центра по воспроизводству индейки, поздравления с юбилеем, а также открытие отремонтированной дороги.

Неудачи на фронте, мобилизация и угроза дальнейшей потери оккупированных территорий уже вынудили Путина сократить частоту публичных мероприятий и впервые за 10 лет завершить год без традиционной большой пресс-конференции. В последние месяцы Кремль ищет способы заново поднять рейтинги президенту РФ. Но проведенные по заказу Кремля непубличные опросы показали, что за мирные переговоры с Украиной выступают 55% россиян, за продолжение войны — 25%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одновременно использует два военных инструмента для восстановления контроля и получения крупных территориальных уступок от Украины.

Также мы писали, что Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку не уверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация