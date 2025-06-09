В издании рассказали о случае 36-летнего Жана Онана из Камеруна, который отправился в Россию в марте - ему пообещали хорошо оплачиваемую работу на заводе по производству шампуней. У себя дома он был безработным, имел троих детей и жену, поэтому продал все, что мог, чтобы купить билет в Москву.

Но вместо работы его сразу задержали вместе с группой иностранцев из Бангладеша, Ганы, Зимбабве. Им сказали: не будет никакого завода - вместо этого надо подписать контракт с российской армией и отправиться на фронт в Украину.

Онана, как и сотни (а может, и тысячи) африканцев, стал жертвой вербовки, либо обманом, либо под давлением. Многих заманивают обещаниями зарплат в 1500 долларов и больше, когда дома они зарабатывают 60-70 фунтов в месяц.

В России же их ждет лишь пятинедельная подготовка и смерть. Так произошло и с Онаной: во время боевого выхода его бункер накрыли обстрелом, все погибли - выжил только он.

Другой случай - 25-летний Малик Диоп из Сенегала. Ему тоже пообещали кухонную работу за 5700 долларов в Луганске, но уже через неделю выдали автомат и отправили на передовую под Торецком. Увидев мертвых в лесу и разрушенные тела в домах, он испугался, сбежал и сдался украинским военным.

Тем временем в Камеруне соцсети пестрят постами о пропавших мужчинах, которые уехали в Россию и перестали выходить на связь. Один из аккаунтов уже зафиксировал по меньшей мере 67 погибших камерунцев.

Также появляется информация, что женщин из Африки обманом нанимают на производство дронов. Обещая обучение и зарплаты, их устраивают в компанию в специальной экономической зоне "Алабуга" (Елабуга, восточнее Москвы).

Однако женщинам не сообщали, что они будут работать на военном объекте.