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Кремль считает проблемы с мигрантами угрозой для государственности РФ, - ISW

Фото: конфликты с нацменьшинствами могут навредить стабильности России (Andrey Grigorev/Idel.Реалии)
Автор: Валерий Савицкий

Власти Российской Федерации продолжают считать критически важным вопросом конфликт между этническими русскими и группами национальных меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Во время своей речи 31 октября, патриарх РПЦ Кирилл назвал «проблемы с мигрантами» и этнорелигиозную напряженность ключевыми внутренними угрозами для российского государства. А заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна решить свои миграционные проблемы.

В Институте напомнили, что 8 октября Медведев предложил России ввести «цифровые профили мигрантов». Они должны позволить российским властям останавливать иностранцев в любое время и идентифицировать их с помощью электронных иммиграционных или проездных документов.

Таким образом, отмечается в отчете, Путин пытается установить баланс между удовлетворением потребностей своего провоенного ультранационалистического электората, который поддерживает крайние антимигрантские настроения, и его практической потребностью использовать труд мигрантов как в экономическом, так и в военном плане.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении отправить на войну РФ против Украины 84 тысячи жителей республики. Чеченцев он планирует направлять на фронт якобы на «добровольной» основе.

Ранее ISW сообщал о том, что власти России используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые отправят на войну против Украины.

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Российская Федерация