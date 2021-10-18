Кремль про можливість вступу України до НАТО: будемо змушені вжити активні заходи

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, до переміщення російських військ до кордонів України "там проводилися масовані навчання НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков також прокоментував можливість вступу України до НАТО.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.