Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про тісну співпрацю України та Туреччини у питанні безпеки. Українська сторона готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського міністра на спільному з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу брифінгу.
За його словами, поки Україна не є членом ЄС і НАТО, вона почала політику створення малих альянсів.
"Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба.
Він повідомив, що це була тема обговорень двох міністрів.
Раніше Кулеба заявив, що Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі.