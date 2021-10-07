ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 жовтня 2021 15:55
Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про тісну співпрацю України та Туреччини у питанні безпеки. Українська сторона готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського міністра на спільному з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу брифінгу.

За його словами, поки Україна не є членом ЄС і НАТО, вона почала політику створення малих альянсів.

"Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що це була тема обговорень двох міністрів.

Раніше Кулеба заявив, що Україна і НАТО можуть відновити баланс безпеки в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна НАТО Дмитро Кулеба
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця