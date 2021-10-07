Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про тісну співпрацю України та Туреччини у питанні безпеки. Українська сторона готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова українського міністра на спільному з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу брифінгу .

За його словами, поки Україна не є членом ЄС і НАТО, вона почала політику створення малих альянсів.

"Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО, плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз в різних столицях, в тому числі з НАТО", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що це була тема обговорень двох міністрів.