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Кремль решил избавиться от Пригожина, использовав "Вагнера" в трудный момент, - ISW

Фото: Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Снижение зависимости российских военных от сил "Вагнера" вокруг Бахмута, вероятно, снижает влияние Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Кремль обратился к нерегулярным силам Пригожина, чтобы пережить трудный период после кульминации наступления российских обычных сил в Луганской области летом 2022 года, что ввело Пригожина в заблуждение, заставив переоценить свое значение в российской армии и политические сферы.

Кремлю, однако, не нужно будет успокаивать Пригожина, если российские обычные силы продолжат брать на себя ответственность за линию фронта в Бахмуте.

Кремль, вероятно, уже постепенно лишает его привилегий. Министерство обороны России также предприняли новые усилия по профессионализации армии, усилия, которые в случае успеха приведут к маргинализации параллельных военных формирований, таких как ЧВК "Вагнера", считают аналитики.

Пригожин, вероятно, чувствует и компенсирует снижение своего влияния и поэтому начал нападать на националистическую фракцию ветеранов.

Пригожину также предъявлены обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию независимо от их обоснованности.

Ранее в ГУР объяснили, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не руководит боевыми отрядами в войне против Украины. Он исполняет исключительно медийную и политическую функцию.

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ЧВК Вагнера