Кремль использует "вагнеровцев", но уже не доверяет им, - разведка Британии

Разведка напоминает, что 29 сентября Кремль показал видео встречи российского диктатора Владимира Путина с бывшим начальником штаба "Вагнера" Андреем Трошевым. Ему поручили проводить мобилизацию так называемых "добровольческих боевых отрядов".

По данным британской разведки, Трошев во время бунта бывшего главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина перешел на сторону Москвы и призывал боевиков подписывать контракты с Минобороны. Многие ветераны "Вагнера" считают его предателем.

На встрече с Путиным также присутствовал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Недавно он ездил в турне по африканским странам.

Кремлевская поддержка Трошева и Евкурова указывает, что Россия продолжает использовать частные военные компании и планирует будущее "Вагнера".

"Он (Кремль - ред.) готов опираться на опыт ветеранов, которые могут продемонстрировать свою лояльность государству и постоянное участие в Глобальном Юге, но, вероятно, под большим наблюдением со стороны Кремля", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Недавно издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

Это было первое подтверждение со стороны украинских военных, что подразделения "Вагнера" вернулись на фронт. Ранее об этом писали только пропагандистские российские Телеграм-каналы.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию о "вагнеровцах". По его словам, часть боевиков перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

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