Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине, - ISW

Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", - указали в ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.