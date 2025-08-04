Кремль отреагировал на заявление Трампа о ядерных подлодках

Россия не хочет втягиваться в ядерную полемику. Москва не заинтересована в нагнетании ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"В данном случае, очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Это первое", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке атомных подводных лодок ближе к России.

Представитель Кремля заявил, что Москва не заинтересована в нагнетании ситуации и не хочет становиться участником подобных риторических баталий.

"В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой", - добавил он.

Песков заверил, что РФ якобы занимает "ответственную позицию" в вопросах, касающихся ядерного оружия и нераспространения.

"Позиция президента Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - добавил он.