ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремль отреагировал на заявление Трампа о ядерных подлодках

Россия, Понедельник 04 августа 2025 12:59
UA EN RU
Кремль отреагировал на заявление Трампа о ядерных подлодках Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия не хочет втягиваться в ядерную полемику. Москва не заинтересована в нагнетании ситуации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"В данном случае, очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс. Это первое", - сказал Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об отправке атомных подводных лодок ближе к России.

Представитель Кремля заявил, что Москва не заинтересована в нагнетании ситуации и не хочет становиться участником подобных риторических баталий.

"В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой", - добавил он.

Песков заверил, что РФ якобы занимает "ответственную позицию" в вопросах, касающихся ядерного оружия и нераспространения.

"Позиция президента Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. Мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - добавил он.

Американские подлодки

Напомним, Дональд Трамп 1 августа распорядился перебросить две атомные подводные лодки ближе к РФ. Таким образом он отреагировал на намеки бывшего президента России Дмитрия Медведева о применении ядерного оружия. Также он заявил, что Соединенные Штаты готовы к ядерной войне с Россией.

Журналисты 3 августа уточнили у президента США, размещены ли две атомные подводные лодки ближе России. "Атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся там, где им и место", - сказал Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Дональд Трамп
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому