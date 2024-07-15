RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль отправляет раненых оккупантов на костылях на "мясные штурмы", - The Telegraph

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Раненых российских солдат снова отправляют на линию огня в ходе "мясных штурмов". Украинская армия сообщает о захвате в плен россиян, уже страдающих от ран, полученных в предыдущих атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Российским оккупантам оказывают минимальную медицинскую помощь, прежде чем снова отправить в бой. Такая тактика демонстрирует явное пренебрежение к пехотинцам, поскольку российские командиры бросают тысячи людей на передовую в медленном и изнурительном летнем наступлении.

Некоторые россияне были захвачены в плен, когда они возвращались на поле боя на костылях. 

Некоторые раненые захватчики записали видео, на котором они умоляют своих начальников о надлежащем лечении, поскольку получают приказ вернуться в бой. Один солдат, попавший в украинский плен, вел бронетранспортер с окровавленными тряпками над раненым глазом.

Мясные штурмовые отряды часто состоят из пехотинцев, освобожденных заключенных и увечных.  Многие из них просто защищают следующую волну солдат в рамках тактики, направленной на отвлечение и подавление Украины, а также на постепенное завоевание территорий.

Украинские солдаты рассказали, что это "нормальная практика" - видеть раненых, шатающихся во время боя, и что украинские военнопленные используются Россией в качестве живого щита. 

Ситуация на фронте

Согласно данным Института изучения войны, оккупанты сосредоточили свои силы для проведения наступления в районе населенного пункта Глубокое в Харьковской области. В районе города Волчанск враг готовит десантно-штурмовые группы для дальнейшего наступления.

14 июля на фронте зафиксировали более 100 боевых столкновений. При этом на Покровском направлении украинские военные отразили 41 атаку россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины