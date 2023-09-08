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Кремль отобрал завод шведского автоконцерна Volvo на территории России

Фото: завод Volvo конфискован на территории России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские активы шведского производителя грузовиков Volvo были переданы российскому "инвестору", который не разглашается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Volvo приостановила все продажи, обслуживание и производство на территоии России в феврале 2022 года и заявила в октябре прошлого года, что могут потребоваться дальнейшие списания. В 2021 году на долю России пришлось около 3% чистых продаж группы в размере около 33,4 млрд долларов.

В министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что вместе с новым владельцем "также определили отечественного партнера для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна и продолжаются работы по его скорейшему возобновлению".

Новый владелец и партнер не названы, но российский государственный реестр юридических лиц сообщает, что активы Volvo, включая калужский завод, находятся под оперативным контролем бизнесмена Игоря Кима.

В сообщении говорится, что бизнес-партнер Кима по автоторговле Алексей Санников возглавит калужский завод, мощность которого составляет около 15 тысяч грузовиков в год.

Бегство автопроизводителей с территории России

Volvo - одна из многих западных фирм, которые отказались от дочерних предприятий и заводов в России, обычно по значительно сниженным или символическим ценам, поскольку ведение бизнеса стало невозможным после вторжения Москвы в Украину в начале 2022 года.

Вторжение вызвало ряд западных экономических санкций и угрозы со стороны России захватить базирующиеся там западные предприятия.

В частности, Volvo присоединяется к автопроизводителям Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Renault, BMW, Kia и Hyundai в прекращении производства в России, в то время как некоторые заводы были переоборудованы для производства китайских автомобилей, заполняя рыночный вакуум, оставленный уходящие западные фирмы.

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VolvoРоссийская Федерация