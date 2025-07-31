Кремль выдавил "Вагнер" из Мали и прислал танки, - британская разведка

Кремль продолжает устранять угрозу со стороны группы "Вагнер". После мятежа 2023 года Москва ужесточает контроль над безопасностью за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter ( X ).

Минобороны России заменило "Вагнер" в Мали

Как отмечается в сводке, в июне 2025 года военное ведомство РФ полностью вывело группу "Вагнер" из Мали и заменило ее Африканским корпусом. Новый контингент составляет около 2 тысяч военнослужащих, в то время как ранее на территории страны действовало до 2,5 тысяч боевиков Вагнера.

Одновременно с этим Россия перебросила более 100 единиц тяжелого вооружения. Включая основные боевые танки, РСЗО и тактические бомбардировщики, что существенно усилило российское военное присутствие.

Как изменился подход Кремля к ЧВК

После мятежа Вагнера в июне 2023 года власти России пересмотрели свою тактику. ЧВК "Вагнера" из вспомогательной силы МО РФ превратилась в прямую угрозу режиму.

С тех пор Кремль стремится централизовать контроль над военными операциями за рубежом. Независимые частные компании рассматриваются как потенциальная угроза безопасности государства.

Усиление контроля и новая стратегия

Москва последовательно замещает боевиков "Вагнера" государственными структурами. Это уже произошло в Сирии в 2023 году, затем в Ливии в 2024-м, а теперь и в Мали.

Такая замена позволяет властям формализовать международные отношения в военной сфере. И одновременно снизить риски повторения бунтов со стороны частных армий.

Где продолжает работать группа "Вагнер"

Несмотря на потери позиций, группа "Вагнер" остается активной в Центральноафриканской Республике и Беларуси. В этих странах, по данным разведки, действует около 2 тысяч и 300 боевиков соответственно.

Это свидетельствует о сохранении автономии группы в некоторых регионах. Однако масштабы и влияние группы "Вагнер" заметно сократились по сравнению с 2022-2023 годами, отмечают в Минобороны Британии.