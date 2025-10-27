Кремль выдает за действительное создание плацдарма на правобережье Херсона, - ISW

Российские войска 26 октября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Войска РФ атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Константиновки, а также к северо-востоку от Сум вблизи Юнаковки и Алексеевки.

Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, заявил, что командование 810-й бригады морской пехоты России (Черноморский флот) отправляет небольшие группы для проникновения на украинские позиции вблизи Кондратовки с целью накопления сил для дальнейших штурмов.

На севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука российские войска также не продвинулись вперед.

Зато ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись на Купянском направлении.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска захватили Радковку (к северу от Купянска) и Куриловку (к юго-востоку от Купянска) и продвинулись в пределах Купянска.

ISW действительно наблюдал геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что российские войска проникли в Куриловку, но, вероятно, не заняли устойчивых позиций.

Начальник военной администрации Купянского района Андрей Канашевич 26 октября сообщил, что российские войска нанесли четыре удара управляемыми планирующими бомбами по Староверовке (к западу от Купянска).

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали Лиман-Дружелюбовка к северу от Ставок (к северу от Лимана).

Спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 26 октября заявил, что на Лиманском направлении нет четкой линии фронта из-за частых миссий инфильтрации с обеих сторон; российское продвижение на Лиманском направлении имеет целью угрожать агломерации Славянск-Краматорск с севера и востока.

Представитель 11-го армейского корпуса Украины подполковник Дмитрий Запорожец 26 октября сообщил, что российские войска сосредотачиваются для наступления в направлении Ямполя; они усилили свою активность после того, как украинские войска уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в населенном пункте.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Украинское подразделение беспилотников, действовавшее в тактическом районе Константиновка-Дружковка, сообщило, что российские войска воспользовались сильным дождем, который препятствовал операциям украинских беспилотников, для проведения штурма с участием 15 тяжелых бронированных машин вблизи Владимировки. ВСУ сбили один танк и 13 бронированных машин и уничтожили около 50 российских военнослужащих, которые бежали из машин.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец 26 октября сообщил, что российские войска совершили не менее пяти волн механизированных штурмов 25 и 26 октября. Атаковали небольшими, рассредоточенными группами из одной-шести машин вместо одной массированной колонны. Российское военное командование не учло осенние погодные условия при планировании маршрутов штурма.

ВСУ недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.

Генеральный штаб Украины сообщил, что ВСУ освободили Кучеров Яр за последние десять дней и вернули себе в целом девять населенных пунктов в тактическом районе Доброполье, а с 21 августа очистили еще девять. тогда как российский милблогер утверждал, что Кучеров Яр является спорной "серой зоной".

На Покровском направлении войска РФ прогресса не достигли.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска 25 октября осуществили два механизированных и моторизованных штурма вблизи Покровска и Балагана, и что российские войска потеряли всю технику, участвовавшую в штурме, два бронетранспортера и два мотоцикла.

Российский милблогер опубликовал видеозапись, на которой, как сообщается, российские войска осуществляют удар неуправляемыми планирующими бомбами ФАБ-3000 по украинским позициям в Мирнограде.

Также российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

25 и 26 октября российские войска атаковали к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста.

Российский милблогер утверждал, что российские подразделения ВДВ очищают остров Карантинный (к юго-западу от Херсона).

ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается ложно изобразить российские войска как создавшие плацдарм на западном (правом) берегу Херсонской области, что является новым шагом российской когнитивной войны против Украины и ее партнеров.