Кремль вербует операторов дронов, но отправляет их в пехоту, - ISW

Как отмечают в ISW, на днях Минобороны РФ начало федеральную кампанию по набору контрактников в беспилотные силы. Новобранцам предлагают однолетние контракты, которые формально предусматривают службу исключительно в подразделениях беспилотных систем.

Кандидатов ищут среди студентов и специалистов по ИТ

Минобороны РФ ориентируется на молодых людей с аналитическими способностями, компьютерной грамотностью, хорошей координацией и вестибулярной стабильностью. Приоритет отдается студентам и специалистам в сфере технологий.

В России уверяют, что контрактники не могут быть переведены в пехоту и имеют право уволиться после завершения одного года службы, если не желают продолжать контракт.

Риск принудительной переброски на фронт

В то же время российское оппозиционное издание Astra сообщает, что с середины января 2026 года Минобороны РФ активно проводит вербовочные кампании в вузах. По словам студентов, их заставляли подписывать стандартный контракт МО РФ, а не отдельное соглашение для USF.

Однако такой контракт может позволять военному командованию переводить новобранцев в пехотные подразделения и отправлять на передовую, а также удерживать их на службе даже после завершения однолетнего контракта.

Кремль ищет способы компенсировать потери на войне

В ISW напоминают, что Кремль пытается любыми способами увеличить мобилизационный ресурс из-за высоких потерь российской армии на фронте. В частности, Москва использует аргументы о "защите критической инфраструктуры" для маскировки более широких планов подготовки резервистов.

Кроме того, Россия сосредотачивает вербовочные кампании в центральных регионах, пытаясь избежать принудительного призыва в политически чувствительных городах, в частности в Москве.