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Кремль давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам, - Скибицкий

Фото: Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия давит на международное сообщество, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для La Repubblica.

По словам представителя ГУР, тактика Кремля является подготовленной на высоком уровне информационной кампанией и напоминает позицию России касаемо применения химического оружия в Сирии и Ливии. В ответ Украина приглашает к себе представителей МАГАТЭ, чтобы те проверили все объекты и убедились в лживости врага.

"Цель кампании - давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия", - добавил Скибицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией.

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