Кремль давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам, - Скибицкий

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для La Repubblica .

По словам представителя ГУР, тактика Кремля является подготовленной на высоком уровне информационной кампанией и напоминает позицию России касаемо применения химического оружия в Сирии и Ливии. В ответ Украина приглашает к себе представителей МАГАТЭ, чтобы те проверили все объекты и убедились в лживости врага.

"Цель кампании - давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия", - добавил Скибицкий.