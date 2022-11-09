Кремль давит на международное сообщество, чтобы принудить Украину к переговорам, - Скибицкий

Россия давит на международное сообщество, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью для La Repubblica.
По словам представителя ГУР, тактика Кремля является подготовленной на высоком уровне информационной кампанией и напоминает позицию России касаемо применения химического оружия в Сирии и Ливии. В ответ Украина приглашает к себе представителей МАГАТЭ, чтобы те проверили все объекты и убедились в лживости врага.
"Цель кампании - давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия", - добавил Скибицкий.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Россией.
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