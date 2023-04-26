Кремль создал параллельную реальность для россиян, - Украина в ООН

Путинский режим с самого начала своего существования использовал информацию в качестве оружия.

Об этом на сессии Комитета по информации ООН заявил советник Постпредства Украины при этой организации Сергей Дворник, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Превращение информации в оружие и использование его с агрессивной целью было целенаправленной стратегией путинского режима с самого начала его существования. Начав с уничтожения независимых СМИ и убийств независимых журналистов, Кремль создал информационный пузырь с параллельной реальностью для миллионов россиян", - заявил он.

В конце концов, российское общество подверглось влиянию власти и теперь воспринимает антиукраинские нарративы как правду.