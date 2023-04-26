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Кремль создал параллельную реальность для россиян, - Украина в ООН

Новина українською →
Среда 26 апреля 2023 05:19
Кремль создал параллельную реальность для россиян, - Украина в ООН Фото: Украина в ООН заявила, что Путин использует информацию как оружие (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Путинский режим с самого начала своего существования использовал информацию в качестве оружия.

Об этом на сессии Комитета по информации ООН заявил советник Постпредства Украины при этой организации Сергей Дворник, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Превращение информации в оружие и использование его с агрессивной целью было целенаправленной стратегией путинского режима с самого начала его существования. Начав с уничтожения независимых СМИ и убийств независимых журналистов, Кремль создал информационный пузырь с параллельной реальностью для миллионов россиян", - заявил он.

В конце концов, российское общество подверглось влиянию власти и теперь воспринимает антиукраинские нарративы как правду.

Напомним, что российские кафиры распространили фейк о якобы существовании "методички" для украинских медиа относительно того, как освещать ситуацию в Бахмуте.

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