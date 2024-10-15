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Кремль создал альянс для поставки Путину живой силы в войне против Украины, - Подоляк

Вторник 15 октября 2024 20:48
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Кремль создал альянс для поставки Путину живой силы в войне против Украины, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация создала альянс для получения оружия и живой силы в войне против Украины. Он является новой угрозой не только Украине, но и странам Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.

По словам Подоляка, в экспертном, когда начала распространяться аббревиатура CRINK. Ею обозначают "стратегический агрессивный картель", в состав которого входят Россия, Иран и Северная Корея. А фактически и неформально – еще некоторые страны с богатыми ресурсами.

"Он (картель) выступает как новая глобальная угроза для Запада, которой в прошлом были страны Оси и Варшавского договора. Война в Украине обнаружила военную и промышленную несостоятельность РФ, заставив соучастников оказывать ей существенную помощь", - написал Подоляк.

По его мнению, это сплотило союз, который от создания региональных угроз – Восточная Европа, Ближний Восток, Тихоокеанский регион – перешел к атакам на мировой порядок.

"Когда-то вообще немыслимо, сегодня такое нападение приближается из-за обмена ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK," - считает Подоляк.

Он также отметил, что у Украины, героически сдерживая РФ, нет ресурсов для противостояния этому альянсу.

"За нас вроде бы западный мир, на бумаге мощнее по каждому параметру. Но CRINK просто быстрее и циничнее, прежде быстрее в гонках по ступенькам эскалации и цинично в сознательном уничтожении международного права и ограничительных конвенций", - пишет советник.

В частности, проблема в том, по его словам, что противодействие опаздывает и каждый раз оказывается слишком слабым, поощряя противников к более радикальным действиям. Речь и об отсутствии реакции на массовые поставки "Шахедов" из Ирана, подтолкнувшей РФ к покупке иранских баллистических ракет. Сотрудничество России с КНДР также безнаказанно, северокорейцы продают россиянам ракеты, миллионы снарядов. А теперь и снабжают диктатора Путина живую силу.

"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций. Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны – от их импорта, и в этом сражении можно победить, не сделав ни одного выстрела. Чего именно ждем?» – подчеркнул Подоляк.

Военных КНДР могут отправить в Украину

В начале лета Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Пентагон предупредил, что северокорейские войска могут использоваться как "пушечное мясо" в Украине. По данным, возле Донецка ликвидировано более 20 оккупантов, включая северокорейские военные. Несколько тысяч солдат из Северной Кореи проходят подготовку в России и могут быть опрокинуты на фронт до конца года.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует этой зимой фактически включить в войну в Украине Северную Корею.

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Российская Федерация Кремль Война в Украине Михаил Подоляк
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