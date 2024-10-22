Аналитики пишут, что Российская Федерация, судя по всему, изо всех сил старается снизить напряженность с Южной Кореей. Это произошло после того, как стали появлятся заслуживающие доверия сообщения об активизации сотрудничества Северной Кореи и России. В том числе, предупреждения южнокорейской и украинской разведок о том, что контингент северокорейских войск был развернут для обучения в РФ.

В частности, в связи с этими данными, южнокорейский МИД вызвал посла России в Южной Кореи Георгия Зиновьева. Однако посольство России в Южной Кореи ложно представило это событие как добровольную встречу, а не как дипломатический вызов. В ведомстве также заявили, что сотрудничество между РФ и КНДР "не направлено против интересов безопасности" Сеула.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи "не должно вызывать беспокойства" у других государств, и что информация о предполагаемом присутствии северокорейских войск в России может быть "противоречивой".

Вывод ISW

По мнению аналитиков, очевидное желание Кремля заверить Южную Корею, что ее сотрудничество с Северной Кореей не представляет угрозы для Сеула, говорит о том, что Кремль по-прежнему очень обеспокоен перспективой потенциального поворота Южной Кореи в сторону предоставления Украине необходимой военной поддержки. Также это указывает на беспокойство Кремля по поводу последствий ухудшения отношений с Сеулом для интересов безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Ранее Россия пыталась добиться расположения Сеула, чтобы смягчить последствия своей растущей зависимости от Северной Кореи", - добавили в ISW.