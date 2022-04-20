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"Кремль не розуміє в демократії": ОП про підготовку "референдуму" в Херсонській області

Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на плани окупантів провести в Херсонській області так званий "референдум". Він зазначив, що після розв'язаної Росією війни українці вже зробили свій вибір і замість дільниць для голосування стають в чергу за зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Росія готує черговий псевдореферендум в Херсонській області. Відразу видно, що Кремль нічого не розуміє в демократії", - написав Подоляк.

Він пояснив, що референдум - це волевиявлення народу. В Україні воно відбувається з 24 лютого, коли Росія розв'язала війну проти українського народу.

"Тільки замість черг на дільниці (для голосування - ред.) - черги за зброєю", - підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про плани російських окупантів провести в травні незаконний "референдум" в Херсонській області.

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