"Кремль не розуміє в демократії": ОП про підготовку "референдуму" в Херсонській області

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на плани окупантів провести в Херсонській області так званий "референдум". Він зазначив, що після розв'язаної Росією війни українці вже зробили свій вибір і замість дільниць для голосування стають в чергу за зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

"Росія готує черговий псевдореферендум в Херсонській області. Відразу видно, що Кремль нічого не розуміє в демократії", - написав Подоляк. Він пояснив, що референдум - це волевиявлення народу. В Україні воно відбувається з 24 лютого, коли Росія розв'язала війну проти українського народу. "Тільки замість черг на дільниці (для голосування - ред.) - черги за зброєю", - підсумував радник глави ОП.