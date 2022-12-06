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Кремль развернул в США операцию по дезинформации, направленную против Украины, - The Guardian

Фото: Кремль развернул в США операцию по дезинформации, направленную против Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российское руководство развернуло в США операцию по дезинформации в попытке подорвать военную помощь для Украины. Кремлю способствуют американские политики, в том числе республиканцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что компания по дезинформации продвигалась с помощью фигур американских правых, от отрицателя Холокоста и сторонника превосходства белой расы Ника Фуэнтеса до бывшего советника Трампа Стива Бэннона и телеведущего Fox News Такера Карлсона.

На политическом треке россияне пытались провести операцию через заявления членов Республиканской партии, таких как Пола Госара, Марджори Тейлора Грин и Скотти Перри, которые в мае отдали свои голоса против выделения Украине 40-миллиардного пакета помощи.

Кроме того, на популярном среди консерваторов портале Rumble были размещены пропагандистские материалы российского канала RT. Платформа получила крупное финансирование от венчурной компании, которая была основана недавно избранным сенатором-республиканцем от штата Огайо Джеймом Венсом при поддержке миллиардера Питера Тиля.

Напомним, ранее американское издание NYT сообщало, что до начала вторжения Россия распространяла тезис о том, что в Украине нужно "бороться с нацизмом". Позже ситуация изменилась, и РФ обвиняла Украину в "терроризме" и желании взорвать "грязную бомбу", которая должна очернить Киев в глазах Запада.

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