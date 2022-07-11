RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль розкрив подробиці переговорів Путіна й Ердогана

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Туреччини та Росії Володимир Путіна й Реджеп Таїп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили комплекс питань напередодні зустрічі на найвищому рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Під час переговорів лідери країн обговорили:

  • економічне співробітництво;
  • зростання обсягів торгівлі;
  • використання у розрахунках національних валют.

Водночас нібито було порушення питання подальшого безперебійного постачання російських енергоносіїв.

Також Путін й Ердоган обговорили війну в Україні та забезпечення "зернових коридорів".

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Ердоган закликав Путіна забезпечити "зерновий коридор" для вивезення українського зерна через Чорне море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп Ердоган