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Кремль намагається створити ще один привід для нападу на Україну, - Пайфер

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Запропонований Росією проект американо-російської і НАТО-російської угод містить багато елементів, які будуть неприйнятні для Заходу. І в РФ це розуміють.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній посол США в Україні, старший науковий співробітник вашингтонського інституту Брукінгса Стівен Пайфер.

За його словами, більш серйозне питання полягає в тому, чи хоче Кремль взагалі вести переговори. Публікація проектів угод майже відразу після їх передачі західним офіційним особам не передбачає серйозного підходу, вважає експерт.

"Мене турбує те, що Кремль має намір і хоче, щоб Захід відмовився від домовленостей, щоб створити ще один привід для нападу на Україну. Це буде трагедією для України, але також буде трагедією для родичів російських солдатів, які в кінцевому підсумку будуть вбиті в Україні", - заявив Пайфер.

Детальніше читайте у матеріалі "Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід".

Нагадаємо, Путін відповів, чи готується Росія до війни з Україною.

Президент РФ також назвав умову ненападу на Україну.

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