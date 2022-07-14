Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" замість мобілізації, - ISW

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам формувати добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.

Аналітики інституту відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.

Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов'янська і навколо Бахмута.

Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.

Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.

Російські війська здійснили обмежені і безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.

Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.

Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють в окупованій Україні.

Ймовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з нещодавно окупованих територій до Криму.

Варто зауважити, що раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про можливе оголошення Росією війни або мобілізації вже 15 Липня. Саме в цей день пройдуть позачергові засідання Держдуми і Ради Федерації, на яких розглянуть "важливі урядові ініціативи".

При цьому в українській розвідці вважають, що Росія не буде оголошувати війну або мобілізацію всередині країни найближчим часом.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, з початку війни Росія втратила близько 37 570 солдатів.

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