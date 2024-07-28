Кремль усиливает зачистки в "оборонке", - британская разведка

По данным российских СМИ, по обвинению в коррупции, связанной с закупочной деятельностью, арестован руководитель Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков.

Военно-строительная компания была создана в 2019 году. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил компанию за "особый режим внутреннего и внешнего аудита". В то же время фирму на самом деле использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Также 23 июля 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремному заключению бывшего директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" за хищение и завышение цен.

"Коррупция распространена в оборонной промышленности России. В 2007 году аудит, проведенный по заказу тогдашнего министра обороны Сергея Иванова, показал, что 70% бюджетных ресурсов Министерства обороны использовались не по официальному назначению. Некоторую часть этой коррупции допускает Кремль, но с начала войны в Украине усиливаются репрессии против тех, кто недостаточно политически защищен", - говорится в сводке.