RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кремль усиливает зачистки в "оборонке", - британская разведка

Фото: Кремль усиливает зачистки в "оборонке" с начала войны против Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремль производит зачистки в оборонной промышленности. С начала войны против Украины усиливаются репрессии против тех, кто "недостаточно политически защищен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

По данным российских СМИ, по обвинению в коррупции, связанной с закупочной деятельностью, арестован руководитель Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков.

Военно-строительная компания была создана в 2019 году. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил компанию за "особый режим внутреннего и внешнего аудита". В то же время фирму на самом деле использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Также 23 июля 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к тюремному заключению бывшего директора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" за хищение и завышение цен.

"Коррупция распространена в оборонной промышленности России. В 2007 году аудит, проведенный по заказу тогдашнего министра обороны Сергея Иванова, показал, что 70% бюджетных ресурсов Министерства обороны использовались не по официальному назначению. Некоторую часть этой коррупции допускает Кремль, но с начала войны в Украине усиливаются репрессии против тех, кто недостаточно политически защищен", - говорится в сводке.

 

Зачистки в Минобороны РФ

Напомним, российский диктатор Владимир Путин несколькими месяцами ранее сменил министра обороны. Пост получил Андрей Белоусов, а Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности РФ.

Кроме того, ранее в России был задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов по подозрению в коррупции.

Также недавно стало известно, что еще одного бывшего заместителя Шойгу отправили в СИЗО из-за якобы коррупции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваКремль