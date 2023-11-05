Кремль усилил "ядерную" риторику на международной арене: эксперты ISW назвали причину
Российские власти продолжают использовать эскалацию "ядерной" риторики, чтобы запугать международное сообщество и препятствовать предоставлению Западом военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 4 ноября, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты". Он также отметил, что безопасность России будет гарантирована на "десятилетия" благодаря ее "уникальному стратегическому оружию", такому как гиперзвуковые ракеты.
В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил 4 ноября, что Россия примет "все необходимые военно-технические меры предосторожности" в ответ на модернизацию США истребителей F-35 для несения ядерного оружия. Эксперты ISW сошлись во мнении, что Кремль часто ссылается на свой ядерный потенциал, пытаясь таким образом "отговорить" Запад от предоставления Украине новых пакетов военной помощи.
Ключевые выводы ISW:
- Министерство обороны России якобы использовало утверждения о том, что сирийское правительство согласилось поставлять оружие поддерживаемой Ираном ливанской "Хезболле", чтобы подчинить себе остатки ЧВК "Вагнера" в Сирии.
- 4 ноября украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
- Российское правительство уволило генерального директора ТАСС Сергея Михайлова из-за того, что агентство не смогло соответствовать утверждениям Кремля при освещении восстания группы Вагнера.
- Российское правительство тестирует систему электронного голосования в преддверии президентских выборов 2024 года, что, вероятно, будет способствовать дальнейшей поддержке усилий по манипулированию результатами в пользу Владимира Путина.
- Российские власти продолжают усилия по расселению российских граждан на оккупированной Украине.
Напомним, 1 марта Россия в одностороннем порядке уведомила США о том, что она прекращает свое участие в ДСНВ. До этого подобный шаг анонсировал диктатор Владимир Путин.
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