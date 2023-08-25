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Кремль ужесточил для западных компаний условия выхода с территории России, - Reuters

Фото: Кремль ужесточил продажу бизнеса на территории России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Некоторые западные компании, пытающиеся покинуть Россию, сталкиваются с большим ростом затрат, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые они хотят продать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия постепенно ужесточала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали уходить после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Руководители говорят, что ориентироваться в правилах становится все труднее.

По данным Reuters, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды

Пивоваренная компания Heineken (Нидерланды) заявила, что завершила уход из России, продав там свои предприятия российской Arnest Group за символический один евро.  Угроза национализации также вырисовывается, особенно после ареста в июле российских активов датской пивоварни Carlsberg и французского производителя йогуртов Danone.

В число компаний, которые все еще находятся в процессе переговоров о выходе, входят телекоммуникационная группа Veon , технологическая группа Yandex, котирующаяся на Nasdaq, и итальянский кредитор Intesa

Москва уже требует 50%-ную скидку на все зарубежные сделки после того, как консультанты, выбранные российским правительством, оценили бизнес. Россия также требует взноса в российский бюджет не менее 10% от цены.

Дополнительные преграды

Но три анонимных источника, знакомые с процессом выхода иностранных компаний, сказали, что некоторые сделки сталкиваются с требованиями дополнительных скидок, прежде чем правительство даст зеленый свет.

Правительственная комиссия, которая контролирует иностранные инвестиции, должна одобрить сделки с участием компаний из так называемых "недружественных" стран - тех, которые ввели санкции против России из-за ее войны против Украины. Банкам и энергетическим компаниям также требуется личное одобрение президента Владимира Путина для продажи.

Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, стремящимися покинуть Россию, сообщил, что комиссия отправляет некоторые сделки обратно, заявив, что оценка должна быть на 20-30% ниже. Это "непредсказуемый черный ящик", сказал он

Другой человек, который занимается сделками M&A и с иностранными компаниями, сказал, что сделки на сумму, превышающую 100 миллионов долларов, подвергаются особому риску отклонения. Этот источник сообщил, что последнее изменение цен сдерживает продажи и вынуждает компании рассматривать альтернативы.

 

Как сообщало РБК-Украина, американские компании Mondelez, Mars Inc. и PepsiCo Inc. в прошлом году зафиксировали бурный рост продаж на территории России. Они остались работать в стране, несмотря на вторжение Владимира Путина в Украину.

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