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Кремль начал реабилитировать наемников "Вагнера", устроивших мятеж, - британская разведка

Фото: вагнеровцев реабилитируют (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Избранной группе наемников группы "Вагнер" 14 ноября были выданы удостоверения ветеранов боевых действий. Это первый случай, когда вагнеровцы были официально признаны ветеранами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, министерство обороны России установило новую систему, позволяющую наемникам "Вагнера" получать ветеранские удостоверения и соответствующие выплаты. Группа "Вагнера" недавно была включена в структуру управления Росгвардии.

По данным британской разведки, эти действия, скорее всего, сигнализируют о реабилитации некоторых частей "Вагнера" со стороны российских властей.

"Это последовало за длительным периодом неопределенности относительно того, как власти будет относиться к членам "Вагнера" после мятежа группы и неудавшегося "Марша за справедливость" в июне 2023 года", - отмечают в Минобороны Британии.

Наемники "Вагнера"

Напомним, в январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Группа "Вагнера" фактически была расформирована после бунта главаря наемников Евгения Пригожина в июне 2023 года.

По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.

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ВагнеровцыКремль