Кремль не планирует заканчивать войну: в ISW назвали причину

В отчете сослались на интервью 11 российских солдат изданию The New York Times, которые принимали или принимают участие в боевых действиях в Украине. Некоторые из опрошенных военнослужащих высказались категорически против всеобъемлющего прекращения огня и считают, что Россия должна воевать, пока ее армия не захватит всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Они также призывают Россию продолжать войну до достижения целей по захвату территорий и не предлагать никаких уступок Украине или Западу. По их словам, это нужно, чтобы России не пришлось снова воевать с Украиной через 5 или 10 лет, а также чтобы российские жертвы в нынешней войне не были напрасными.

По данным проведенного в апреле опроса независимой российской оппозиционной социологической организацией "Хроники", около половины респондентов высказались против мирного соглашения, что не соответствует первоначальным намерениям Владимира Путина по "денацификации", демилитаризации и нейтралитету Украины.

В отчете также привели результаты опроса 100 российских военных оппозиционного издания "Верстка" в апреле 2025 года. По его результатам, только 18% респондентов поддержали вывод войск РФ из Украины до достижения заявленных Путиным целей войны, и только около пятой части респондентов верят в завершение войны в ближайшие месяцы.

Зомбирование населения

В ISW отметили, что такие результаты опросов свидетельствуют о том, что Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российская армия и общество не ожидают скорого окончания войны.

По мнению аналитиков, Кремль прилагает целенаправленные усилия для оправдания военных целей Путина, как жизненно важных для российского государства, а также заручается поддержкой общества для затягивания войны до достижения Россией этих целей.

"Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать до тех пор, пока Украина не примет российские требования. Вероятно, это происходит потому, что в Кремле убеждены, что должным образом подготовили российское общество и армию к такому сценарию развития событий", - убеждены в Институте изучения войны.