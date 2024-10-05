Кремль планирует передать оккупированные территории под контроль убийц и террористов, - ЦНС

Отмечается, что в Кремле разработали стратегию управления на временно оккупированных территориях Украины под циничным названием "Время героев". Она предусматривает передачу в руки военных преступников управленческого аппарата псевдообразований "ЛНР", "ДНР", а также временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма.

Открытая весной этого года, программа "Время героев". направлена на «повышение профессиональных навыков» бойцов так называемой "Специальной военной операции". Фактически, эта программа позволяет российскому диктатору Владимиру Путину интегрировать военных преступников на руководящие должности, предоставляя им возможность контролировать как оккупированные территории Украины, так и ключевые сферы в России. Это не только закрепляет влияние Москвы, но и дает преступникам возможность продолжать репрессии и насилие в новых ролях.

Кроме этого, отмечают в ЦНС, Кремль активно агитирует военных, которые по состоянию здоровья или по другим причинам, уже не могут участвовать в войне, становиться педагогами. В нескольких регионах РФ в педагогических высших учебных заведениях ввели программы переквалификации для граждан России, участвовавших в войне с Украиной.