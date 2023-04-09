Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории, - британская разведка

Британская разведка проанализировала недавнее заседание Совета национальной безопасности России, которое проводил диктатор Владимир Путин 5 апреля. Это было первое заседание с октября прошлого года.

Основное внимание россияне уделили докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Он рассказал о деятельности так называемых "правоохранительных органов и органов общественного порядка" на захваченных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева как основного спикера, вероятно, является попыткой Кремля показать, что ситуация на этих (оккупированных - ред.) территориях нормализуется", - говорится в сообщении.

Несмотря на заявления россиян, большинство оккупированных территорий остаются зоной боевых действий, а права многих граждан ограничены.

Напомним, по данным Генштаба, россияне ужесточают рейды в Херсонской области.

Кроме того, недавно российские военные похитили четырех сотрудников оккупированной Запорожской АЭС.

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