Кремль відреагував на зрив інспекції у Шумах і сподівається на прогрес у Берліні

Російська влада жалкує про зрив спільної інспекції українських позицій в районі Шумів Донецької області. У Кремлі сподіваються, що сьогоднішня зустріч політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні призведе до прогресу в питанні мирного врегулювання.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА"Новости".

"То, що не відбулася (інспекція, - ред.), це, звичайно, погано, це викликає жаль. Я впевнений, що буде можливість у помічників обговорити причини, з яких ця інспекція не відбулася", - зазначив Пєсков.

Він також заявив, що на сьогоднішніх переговорах у Берліні необхідно досягти результату, оскільки останнім часом такі контакти несуть характер "порожнього спілкування".

"Будемо сподіватися, що на цей раз все-таки якісь відчутні результати ми зможемо констатувати", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що інспекцію під Шумами зможуть провести через кілька днів. Вчорашня перевірка була зірвана через додаткові вимоги бойовиків на Донбасі.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Шумна історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу".