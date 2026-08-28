Кремль оплакивает "боснийского мясника": выразил соболезнования семье

Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства РФ, что дело Младича, "какие бы ни были фактические обстоятельства, легшие в его основу, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала".

"Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении МИД России.

За что осудили Ратко Младича

Ратко Младич командовал армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Международный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны и назначил пожизненное заключение. В 2021 году апелляционная инстанция подтвердила приговор и наказание.

Одним из ключевых эпизодов дела стала резня в Сребренице в июле 1995 года. После захвата боснийскими сербскими силами объявленной ООН "зоной безопасности" Сребреницы было убито более 8 тысяч боснийских мусульман – преимущественно мужчин и мальчиков. Трибунал квалифицировал эти события как геноцид. В международных СМИ Младича часто называли "боснийским мясником".

Младича также признали ответственным за другие тяжкие преступления во время войны. В частности, суд установил его вину в преследовании, истреблении, убийствах, депортациях и насильственном перемещении населения, терроризировании гражданских в Сараево и захвате заложников из персонала ООН.

Циническая реакция Младича на суде

Ратко Младич на суде демонстрирует, как расправлялся с жертвами (фото: Скриншот)

Во время суда в Гааге Ратко Младич вел себя дерзко. Например, во время свидетельств матери одной из жертв резни в Сребренице он проводил себе по горлу рукой, имитируя движение ножом.

Кроме того, многие националисты в Сербии до сих пор считают Младича героем. Ни они, ни РФ не признают результаты трибунала в Гааге.