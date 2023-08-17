Кремль надавит на экспортеров, чтобы остановить обвал рубля, - Bloomberg

По итогам встречи президента Владимира Путина в среду с высшими должностными лицами власти сейчас разрабатывают неформальные меры контроля за движением капитала, сообщили анонимные источники Bloomberg.

Руководящие принципы для крупных экспортеров готовятся для отдельных компаний и будут выходить за рамки обязательной продажи иностранной выручки, включая переводы в твердой валюте, такие как выплата дивидендов и кредиты, заявили источники.

Путин был проинформирован о планах на встрече с участием главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова, сообщил газета "Ведомости". По словам источников Bloomberg, в зависимости от того, как будут обстоять дела с рублем, формальный контроль за движением капитала все еще может быть вариантом.

Несмотря на рост рубля на этой неделе, он по-прежнему входит в тройку худших на развивающихся рынках, потеряв с начала года около 22%.

Обвал рубля

Резкое падение курса российской валюты в последние недели вернуло вопрос об ужесточении контроля за движением капитала в повестку дня правительства. Россия уже использовала такие меры в прошлом году, чтобы предотвратить обвал рубля после того, как США и их союзники ввели широкомасштабные санкции в наказание за вторжение в Украину.

Поскольку Россия получила непредвиденную прибыль от скачка цен на сырьевые товары, ограничения были частично сняты после того, как курс рубля укрепился настолько, что стал проблемой для бюджета, сократив доходы от экспорта нефти и газа.

Повышение ставок

В связи с давлением на рубль центральный банк объявил на прошлой неделе, что воздержится от покупок иностранной валюты. За этим решением последовало резкое повышение процентных ставок до 12% на экстренном заседании во вторник.

Дискуссии в правительстве активизировались на этой неделе после того, как рубль ненадолго преодолел отметку 100 за доллар впервые с марта прошлого года. Инициативы изначально обсуждались на встрече правительства и компаний-экспортеров в понедельник.

По словам руководителей двух фирм, официальные лица сообщили экспортерам, что некоторые рассматриваемые меры могут распространяться на выплаты дивидендов и кредиты компаний. По их словам, обе их компании увеличили экспортную выручку на прошлой неделе, когда стало ясно, что правительство может ввести формальный контроль за движением капитала.

По данным центробанка, российские экспортеры уже продают на рынке более 80% своей выручки. В июле Набиуллина заявила, что Банк России внимательно следит за продажами иностранной валюты экспортерами и только 1% их доходов остается за пределами страны.