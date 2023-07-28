Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ неудавшимся: в ISW назвали причину

Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля, что за последние дни российские войска убили 60 процентов украинского личного состава, а также 40 процентов пилотов украинской боевой авиации в районе контрнаступления.

Путин ранее заявлял, что российские войска уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры относительно украинских атак указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери.

Представление российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает выданную ранее Кремлем инструкцию, предписывающую российским СМИ не преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW: