Кремль пытается представить РФ равноправным партнером Китая, - ISW

Кремль, вероятно, пытается представить Россию равноправным партнером Китая в области обороны в преддверии визита министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В Министерстве обороны РФ заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, а также вопросы региональной и глобальной безопасности. В тот же день, 14 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров, которые имеют двойное гражданское и военное назначение.
Эти комментарии представляют собой продолжение усилий Китая по риторическому преуменьшению своей поддержки России и демонстрации того, что существуют пределы "безграничного" партнерства, о котором Россия и Китай объявили перед полномасштабным вторжением в Украину.
По оценке экспертов ISW, президент РФ Владимир Путин не смог обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он, вероятно, надеялся, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с 20 по 22 марта.
Ранее сообщалось, что украинские войска находят все больше компонентов из Китая в российском оружии, используемом в Украине. Поскольку западные поставки уменьшаются из-за санкций.
Напомним, ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Пекин не будет продавать оружие ни одной из сторон войны в Украине.
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