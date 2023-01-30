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Кремль может готовить новый этап "частичной мобилизации", - британская разведка

Фото: Россия готовит новый этап "частичной мобилизации" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти, не исключают возможность проведения еще одного раунда призывов в рамках "частичной мобилизации". Это необходимо для нового наступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена значатся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, заявив, что указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил. Наблюдатели задавались вопросом, почему эта мера не была официально отменена.

"Весьма вероятно, что российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, военные неудачи и объявленная Путиным в сентябре "частичная мобилизация" снизили патриотическую поддержку войны среди жителей России.

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