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Кремль міг знищити мотострілецьку бригаду, щоб приховати військові злочини, - ISW

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Москва, П'ятниця 12 серпня 2022 06:55
Кремль міг знищити мотострілецьку бригаду, щоб приховати військові злочини, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За згодою Кремля 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бригада була причетна до воєнних злочинів в Київській області, в тому числі в Бучі.

Інститут повідомляє також, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.

Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією України.

Українська та російська окупаційна влада звинуватили один одного в обстрілі ЗАЕС 11 серпня.

Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.

Військові аналітики заявляють, що скарги, подані в російську військову прокуратуру і перевірені Bellingcat і Insider, включали випадки, коли російська влада обманом або примусом призовників займати бойові позиції, обмеження обсягу інформації, що надається сім'ям російських солдатів і ненадання солдатам належного харчування медичне обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичам солдатів про їх смерть.

У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська в пограбуванні, вторгненні і обстрілі військової техніки по цивільній інфраструктурі.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС.
  • Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська і на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Окупанти продовжували наземні обстріли Північної та Південно-Західної околиць Донецька.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж південного напрямку.
  • У Хабаровському краї Росії формують два нових добровольчих батальйони.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що українські бійці за минулу добу, 10 серпня, ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 43 000 своїх військових убитими.

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Війна Росії проти України
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