Якщо Кремль хоче менше НАТО біля своїх кордонів, він отримує більше НАТО, - Столтенберг

"Якщо Росія хоче нас розділити, вони фактично отримують зворотне, вони отримують більш згуртований НАТО. А якщо Росія хоче менше НАТО біля своїх кордонів, вони отримують зворотне, вони отримують більше НАТО", - заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому Столтенберг закликав Москву припинити підготовку до нападу на Україну або зіткнутися з серйозними наслідками.

"Росії ніколи не пізно відступити, припинити готуватися до війни і почати дипломатичні переговори з НАТО і союзниками по НАТО, щоб знайти політичне рішення", - сказав він.