Кремль хоче позбавити Україну підтримки Заходу: в ОП звернулись з важливим проханням

Ключова мета Росії - позбавити Україну підтримки. Тому Кремль постійно працює над розповсюдженням фейків про українців, що шукаючи прихистку від війни, тимчасово оселилися за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Щодня ми фіксуємо нові фейки російських спецслужб про українців за кордоном, що мають на меті налаштувати проти нас союзників", - каже він.
За словами Подоляка, міжнародний бренд України - справа кожного українця. Тому, на думку посадовця, кожен повинен піклуватись про імідж своєї країни.
"Нашим посольствам і діаспорам варто працювати з репутаційними атаками", - додав він.
Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував відмову російської влади від терміна "денацифікація", яку вона використовувала як мету військового вторгнення в Україну. Він також зазначив, що денацифікація в майбутньому чекає російську державу.
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