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Кремль готовится мобилизовать 400 тысяч под видом "добровольцев", - британская разведка

Фото: Москва хочет набрать 400 тысяч "добровольцев" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По сообщениям российских СМИ, Россия представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин вступать в ряды.

По данным британской разведки, российские власти, выбрали якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее Bloomberg сообщало о чистом увеличении численности вооруженных сил РФ в прошлом году примерно на 400 тысяч человек. По данным агентства, в этом году Кремль планирует набрать еще 400 тысяч человек, поскольку Путин готовится к длительной войне.

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