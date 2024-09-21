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Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины перед зимой, - Сибига

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. Речь идет об оборудовании, важном для безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По данным Сибиги, в частности, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, поскольку они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики в Украине.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - заверил Сибига.

Глава МИД Украины напомнил, что Россия - единственная страна, захватившая атомную станцию ​​в Европе, шантажируя мир.

"Украинская формула мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста. Благодарны МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины. Просим Агентство, страны- партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех подходящих объектах", - резюмировал министр.

Ситуация с АЭС в Украине

Российские войска в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину захватили Запорожскую АЭС. С того времени они постоянно подвергают опасности станцию неправильной эксплуатацией или хранением на ее территориии техники, боеприпасов и даже солдат.

К тому же атаки РФ по Украине постоянно угрожают безопасности других АЭС. К примеру, дроны уже несколько раз пролетали в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

Недавно МАГАТЭ приняло резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Россию призвали немедленно деоккупировать Запорожскую АЭС.

Кроме того, МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.

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