На Кременском направлении тяжелее всего, но у врага нет продвижений, - Луганская ОВА

В Луганской области тяжелая ситуация сейчас на Кременском направлении. Там враг увеличивает количество атак, но не продвигается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Самое тяжелое направление на сегодня - Кременское. И несмотря на то, что ситуация сложная, она полностью контролируема. Существенного продвижения у врага нет. Единственное, что увеличилось количество атак и обстрелов наших позиций", - рассказал Гайдай.

По его словам, оккупанты установили мощную РЭБ, поэтому теперь у украинских бойцов есть сложности с использованием беспилотников.

Также Гайдай добавил, что в Луганской области "вагнеровцы" уже заканчиваются", поэтому в основном сейчас на фронте преимущественно наблюдаются "частично мобилизованные" россияне, подготовленные "двухмесячным курсом молодого бойца".

"Таких очень многое привезли на территорию Луганской области и именно они идут в наступление", - добавил Гайдай.

Напомним, как сообщалось ранее, оккупационные войска в Луганской области бросают все свои усилия на Кременское направление.

По данным Луганской ОВА, российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной.

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