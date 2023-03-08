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В Кременной оккупанты выселяют местных жителей из собственных домов, - Генштаб

Фото: в Кременной оккупанты выселяют местных жителей из собственных домов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кременной Луганской области российские оккупанты выселяют местных жителей из собственных домов, чтобы разместить в них новоприбывших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения новоприбывших представителей вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированной территории Луганской области захватчикам не хватает койко-мест в больницах. Так что они строят так называемые "модульные пункты скорой помощи".

Также ранее мы писали, что российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области как свои тыловые базы.

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