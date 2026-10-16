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В Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи "ПОВЕРНЕННЯ" для военных

13:54 16.10.2026 Пт
3 мин
Благотворительность
aimg Анна Шиканова
В Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи "ПОВЕРНЕННЯ" для военных В Кременчуге открыли 18 центр "ПОВЕРНЕННЯ" для помощи военным (фото: прессслужба)
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В Кременчуге начал работу центр ментального здоровья всеукраинской сети "ПОВЕРНЕННЯ", основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Здесь каждый год военнослужащие, ветераны и ветеранки, члены их семей смогут бесплатно получать профессиональную психологическую и психиатрическую помощь.

Что известно об этом проекте и новом центре "ПОВЕРНЕННЯ" в Кременчуге, рассказывает РБК-Украина .

Новый центр в Кременчуге

За средства проекта проведен капитальный ремонт помещений одного из ключевых медицинских учреждений города. В центре обустроены кабинеты для индивидуальной и семейной помощи, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара, манипуляционный кабинет, рецепция и зона ожидания.

Пространство отвечает требованиям безбарьерности: широкие дверные проемы, отсутствие порогов, антискользящее покрытие пола и инклюзивные санузлы.

Центр ментального здоровья оснащен современным оборудованием, в частности, инновационной системой психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System, материалами для арттерапии, психологическими играми, средствами сенсорной поддержки и мультимедийной техникой. Специалистам также передана профессиональная библиотека из 50 книг.

С посетителями работает мультидисциплинарная команда: врач-психолог, врачи-психиатры, клинический психолог, психолог, медсестры и регистратор. При необходимости присоединяются специалист по сопровождению ветеранов и работник больницы.

Специалисты помогают преодолевать:

  • последствия стресса
  • тревожные и депрессивные состояния
  • посттравматическое стрессовое расстройство
  • трудности адаптации
  • другие нарушения ментального здоровья.

Применяют доказательные методы, в частности когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, проводят индивидуальные, семейные и групповые консультации.

При необходимости назначают медикаментозное лечение. Помощь оказывают амбулаторно или по месту жительства пациентов.

В Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военныхВ Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военныхВ Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военных

Как рассказал заведующий центром "ПОВЕРНЕННЯ" в Кременчуге Артем Чернышев, для военных и ветеранов региона открытие центра – это, прежде всего, возможность получать профессиональную помощь рядом с домом.

"Наша мультидисциплинарная команда комплексно оценивает состояние человека и подбирает индивидуальный подход к лечению. Мы работаем с разными последствиями пережитого опыта войны, уделяя особое внимание конфиденциальности, безопасности и доверию. Важно, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, знал: помощь доступна, профессиональна и бесплатно", - добавил он.

О проекте "ПОВЕРНЕННЯ"

Проект "ПОВЕРНЕННЯ" – пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений, обеспечивая доступ к бесплатной профессиональной помощи.

Как отмечает руководитель проекта "ПОВЕРНЕННЯ" Светлана Гриценко, страх осуждения и предубеждения до сих пор заставляют многих замалчивать психологические трудности и откладывать обращение за помощью.

"Именно поэтому мы развиваем сеть "ПОВЕРНЕННЯ", где каждый человек может получить профессиональную поддержку без страха стигматизации. Для нас важно менять не только доступность помощи, но и отношение общества к ментальному здоровью. Ведь забота о ментальном здоровье должна быть такой же естественной и важной, как и забота о физическом", - говорит Гриценко.

В Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военныхВ Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военныхВ Кременчуге открыли центр бесплатной психологической помощи &quot;ПОВЕРНЕННЯ&quot; для военных

Сегодня всеукраинская сеть "ПОВЕРНЕННЯ" объединяет уже 18 центров, работающих в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове, а также.

На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать поддержку более 100 тысяч военных, ветеранов и членов их семей.

Адрес центра: г. Кременчуг, проспект Леси Украинки, 80, 4-й этаж, КНМП "Больница интенсивного лечения "Кременчугская".

Телефон для обращений: +380 (63) 104-45-29. Электронная почта: kremenchuk@povernennya.org

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