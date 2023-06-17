В Кременчуге произошла утечка аммиака: есть ли угроза для жителей

Инцидент произошел в субботу, 17 июня, на местном предприятии "Кременчугский мясокомбинат".

"В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Специалисты сделали забор проб воздуха. Аммиака в воздухе не обнаружили.

"Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения", - отмечают в горсовете.

Напомним, из-за вражеских обстрелов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. К счастью, утечки аммиака не произошло.

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