В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв

По данным СМИ, звуки слышали около 23:38 часов. Произошло это почти после сигнала ракетной опасности.

В то же время в сети пишут о взрыве в городе Кременчуг.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (00:02)

В Кременчуге раздался еще один взрыв.

Обновлено (00:13)

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунани рассказал, что звуки взрывов, которые слышали жители области, - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БПЛА.