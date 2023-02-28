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В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв

Фото: В Кременчуге во время тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Кременчугском районе Полтавской области вечером 28 февраля раздались взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 23:38 часов. Произошло это почти после сигнала ракетной опасности.

В то же время в сети пишут о взрыве в городе Кременчуг.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Обновлено (00:02)

В Кременчуге раздался еще один взрыв.

Обновлено (00:13)

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунани рассказал, что звуки взрывов, которые слышали жители области, - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БПЛА.

Напомним, вечером 28 февраля в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может нанести массированный ракетный удар в течение ближайших двух суток.

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КременчугПолтавская областьВойна России против Украины